Пенсионеры все чаще становятся жертвами мошенников

Жертвами мошенников чаще становятся пожилые люди. Почему именного они попадаются на уловки аферистов, рассказала психолог регионального центра "Семья" Джамиля Достовалова.

По мнению эксперта, особенности возраста и социализации в этот период жизни и делают пенсионеров уязвимыми перед беспринципными аферистами.

Коммуникативные связи нарушаются, люди уходят на пенсию, круг общения сужается, а детям не всегда есть время на стариков. Друзья – такие же пенсионеры, которые возможно заняты внуками, дачами, проблемами со здоровьем. В связи с этим пожилой человек ловит любую возможность пообщаться. Обратите внимание, как они легко вступают в коммуникации в магазине, общественном транспорте, аптеке, на автобусной остановке. Разговорить пенсионера очень легко.

– От одиночества такой человек всегда готов к общению. Даже когда бабушка живет в семье своих детей, не всегда чувствует заинтересованность по отношению к себе со стороны родни, – объяснила Джамиля Достовалова.

Мошенники с удовольствием выполняют роль заинтересованного слушателя, предвкушая выгоду, сообщает Тюменская область сегодня.