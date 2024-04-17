Общественные активисты Тюмени обсудили меры по противодействию кибермошенникам

Фото: пресс-служба Общественной палаты Тюменской области

Одним из главных вопросов, который обсуждали на заседании Общественной палаты Тюмени в начале этой недели, было участие общественных активистов города в профилактике кибермошенничества. Победить это зло можно только просвещением граждан и совместными усилиями по противодействию обману, уверены общественники.

В обсуждении болезненных для горожан вопросов приняли активное участие председатель Общественной палаты города Тюмени, член Общественной палаты Тюменской области Ольга Загвязинская и заместитель главы города Тюмени Артем Дяченко, а также многие общественные активисты областного центра.

– Тема противодействия кибермошенничеству – необычайно актуальная, потому что на сегодняшний день каждое четвертое преступление в регионе совершается дистанционным способом, и 70% этих преступлений происходит на территории областного центра, – напомнил представитель прокуратуры Тюменской области, старший прокурор одного из ведущих управлений областной прокуратуры Манолис Терсенов.

За последние пять лет наблюдается рост количества киберпреступлений – если в 2019 году в области их было зафиксировано 4,6 тысячи, то в 2023 году – 9,5 тысячи. Эти данные включают не только хищения денежных средств, но и оборот наркотических средств, и прочее. Причем, если в 2022 году удельный вес IT-преступлений в общем объеме правонарушений составлял 32,7%, то в 2023 году – 38,9%.

Среди основных инструментов, которые применяют мошенники, на первом месте находится использование сети Интернет. В своей противоправной деятельности нарушители закона также используют средства мобильной связи и пластиковые карты. Две трети всех преступлений составляют хищения денег, совершаемые с использованием средств социальной инженерии. На втором месте по объему – наркопреступления.

В прошлом году в регионе произошло 6,6 тысячи хищений. За два первых месяца года зафиксировано около тысячи таких преступлений. Ущерб, нанесенный гражданам мошенниками, составил 1,2 млрд рублей. Причем, примерно 80% причиненного ущерба приходится на жителей областного центра – из 6,6 тысячи хищений почти 4,5 тысячи совершены на территории Тюмени. Следующими в списке наиболее часто пострадавших находятся жители Тобольска, Тюменского района и Ишима.

– Способы таких преступлений меняются – мошенники применяют различные психологические приемы: держат на связи, выманивают конфиденциальные сведения, пытаются оформить кредиты, – рассказал представитель прокуратуры области. – Большое количество фактов хищения денег касается учителей и врачей – каждый день происходит несколько случаев, когда мошенники похищают у них огромные суммы – по 3–5 и даже 10 млн.

В этом году появилась и другая тревожная тенденция – к увеличению случаев мошенничества по отношению к представителям органов исполнительной власти. К сожалению, люди, которые имеют высшее образование и занимают определенные должности, также подвержены внушаемости при совершении подобного рода преступлений, отметил Манолис Терсенов.

Раскрываемость киберпреступлений в регионе составляет 28%, при этом раскрываемость хищений денежных средств – всего 15%. Таким образом, получается, что потерпевшим ущерб чаще всего не возмещается. Гражданам приходится проходить определенные процедуры банкротства и, испытывая страдания, находить способы решения проблем.

Наиболее частым способом, который в настоящее время используют мошенники, является подмена номера. На российский абонентский номер поступает звонок в мессенджере якобы от одного из кредитных учреждений. Важно всегда помнить, что подобный звонок не может поступить в мессенджере. Для того чтобы не стать жертвой мошенников, психологи советуют не вступать в разговор с неизвестными абонентами.

– Если раньше мы советовали людям в возрасте прерывать разговор, то сейчас самое главное – не допустить разговора, – рассказал директор координационного центра противодействия идеологии экстремизма и терроризма Тюменского госуниверситета Ярослав Ильин. – Еще один важный момент, который необходимо учитывать – у мошенников существует своего рода разведка. Неизвестно, когда они обманут своего клиента, но сначала они могут обратиться к нему под видом проведения соцопроса или реклaмной акции.

Во время общения мошенники собирают информацию и создают социальный портрет возможной будущей жертвы, поэтому главный совет – не разговаривать с незнакомцами и предварительно проверять номер с помощью установленных программ, посоветовал специалист.

– Главные советы по результатам откровенного разговора – не брать трубку и не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефона, сразу сообщать о случившемся близким людям и не стесняться просить помощи, – подвела итог обсуждения Ольга Загвязинская. – Кроме того, необходимо защитить более сложными паролями свои ресурсы и доступы к госуслугам, личным кабинетам и онлайн-сервисам.

По оценке общественных активистов, нужно анализировать информацию о новых способах мошенничества и продолжать просвещать граждан. По фактам мошенничества следует обращаться в органы полиции, добиваться розыска преступников и возмещения причиненного ущерба. Но прежде всего нужно надеяться на самих себя, на свои знания и опыт. Все предельно просто – не вступая в разговор, гражданин исключает возможность стать жертвой психологического воздействия и манипуляций мошенника.