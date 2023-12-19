За неделю выявлена кража более 35 млн рублей у тюменцев

За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 84 человека, сумма похищенного превысила 35 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

Наибольшая сумма похищенного - 3,7 млн рублей. Ее за пять месяцев перевел неизвестным на чужие счета тюменец под предлогом инвестирования и получения прибыли от вкладов на виртуальной торговой бирже. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В прокуратуре разъяснили, что в соответствии с ч. 1 ст. 1102 ГК РФ пострадавшие от рук телефонных мошенников граждане имеют право на предъявление требования о возмещении неосновательного обогащения к лицу, на банковский счет которого поступили деньги.