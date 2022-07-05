Жителя тюменского села будут судить за отравление земляков метанолом по неосторожности

Житель Ярковского района предан суду за то, что по неосторожности отравил односельчан содержащей метанол водкой, в результате чего один из них умер, а другой ослеп.

Следствием установлено, что в январе 2022 года на рынке "Барабинская" в Тюмени мужчина приобрел 10 бутылок с этикеткой "Застолье люкс", изготовленной на основе метанола, для личного использования в технических целях, а в мае по просьбе двух односельчан передал им по 2 бутылки жидкости. "Употребление данной жидкости привело к острому отравлению метиловым спиртом, в результате которого у одного мужчины развилась атрофия зрительных нервов обоих глаз, что привело к полной стойкой слепоте на оба глаза, а второй скончался", - сообщает облпрокуратура.

Материалы уголовного дела в Ярковский районный суд для рассмотрения по существу.