Фура въехала в машину медслужбы на трассе Тюмень-Омск, пострадали 4 человека

16:01 30 июня 2022
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ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск. 

"В месте проведения дорожных работ большегруз "Скания" въехал в заднюю часть автомобиля "Соболь"-медицинская служба. От удара "Соболь" отбросило в кювет. По предварительным данным, тяжело пострадали водитель и трое пассажиров, находившихся в автомобиле медицинской службы. Двое мужчин и две женщины доставлены в больницу", - сообщает областная ГИБДД.

Движение на федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , ограничение движения , пострадавшие , федеральная трасса
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