Фура въехала в машину медслужбы на трассе Тюмень-Омск, пострадали 4 человека

ДТП произошло на 97-м километре федеральной автодороги Тюмень-Омск.

"В месте проведения дорожных работ большегруз "Скания" въехал в заднюю часть автомобиля "Соболь"-медицинская служба. От удара "Соболь" отбросило в кювет. По предварительным данным, тяжело пострадали водитель и трое пассажиров, находившихся в автомобиле медицинской службы. Двое мужчин и две женщины доставлены в больницу", - сообщает областная ГИБДД.

Движение на федеральной автодороге частично ограничено, осуществляется в реверсивном режиме, автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях.