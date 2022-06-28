Суд вынес приговор по делу о взятках экс-начальнику УГИБДД по Тюменской области

Ленинский суд Тюмени приговорил бывшего начальника ГИБДД региона к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима со штрафом в 2,5 млн рублей, взыскал с него в доход РФ 543 000 рублей, лишил полковника офицерского звания, а также оставил под арестом его SKODA KODIAQ 2018 г.в.

Установлено, что с июня по ноябрь 2020 года начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области получил через посредника 4 взятки за общее покровительство и попустительство по службе и 9 взяток, также через посредника, за незаконные действия в пользу взяткодателя. Общая сумма взяток составила 600 тысяч рублей.

Ранее Следственное управление СК РФ по Тюменской области сообщало, что в ходе следствия наложен арест на имущества осужденного на общую сумму 3,67 млн рублей, допрошено свыше 50 человек. Действиям всех фигурантов, в том числе взяткодателям и посреднику, дана юридическая оценка. Все они привлечены к уголовной ответственности.

"Благодаря грамотно спланированной тактике и методике раскрытия и расследования данных преступлений следователям следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области, а также сотрудникам подразделения РУФСБ России по Тюменской области, ОРЧ СБ УМВД России по Тюменской области удалось обеспечить своевременно и в полном объеме сбор доказательств, подтверждающих причастность подсудимого к совершению указанных преступлений", - отмечают в пресс-службе СУСК.

Приговор в законную силу еще не вступил, до его оглашения обвиняемый и его адвокат завили о намерении подать апелляцию.