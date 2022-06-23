Тюменский суд обязал батутный центр выплатить 350 тыс рублей девочке за травму ноги

Ленинский районный суд Тюмени взыскал с батутного центра в пользу матери травмировавшийся девочки 350 000 рублей компенсации морального вреда, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы ТО.

Установлено, что 23 декабря 2021 года в батутном центре 8-летняя девочка во время прыжков на батуте получила закрытый перелом нижней трети левой бедренной кости со смещением костных осколков" и назначили лечение.

Прокуратура Ленинского АО обратилась в суд с исковым заявлением и потребовала взыскать с батутного центра 500 000 рублей компенсации морального вреда. В судебном заседании выяснилось, что ребёнок был допущен на батут без инструктажа и разминки для детей перед прыжками.