Мотоциклист погиб в Тюмени, въехав на скорости в забор

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28-летний мотоциклист погиб сегодня в Тюмени на улице Монтажников, 44, по предварительным данным - он не справился с управлением транспортом, сообщает ГИБДД ТО.

"По свидетельству очевидцев, водитель на мотоцикле перестраивался из ряда в ряд на высокой скорости, не справился с управлением, мотоцикл въехал в бордюр, затем в металлическое ограждение. От удара байкера выбросило с мотоцикла, сам мотоцикл пролетел еще около 25-ти метров по дороге", - следует из сообщения пресс-службы ведомства.

Мужчина скончался о полученных травм. Обстоятельства ДТП выясняются.