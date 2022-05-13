Шесть тюменцев вышли в суперфинал "Лидеров России"

6 представителей Тюменской области примут участие в суперфинале конкурса "Лидеры России", заключительный этап пройдет с 26 по 29 мая в Москве, сообщает информационный центра правительства.

Лучших управленцев выберут среди 300 победителей 7 тематических треков конкурса. Все участники прошли отбор из более чем 180 тыс. заявок.

Тюменскую область представят:

директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы “СИБУР” Евгений Ямщиков (трек "Бизнес и промышленность");

руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО "Газпромнефть-Заполярье" Александр Мильке ("Бизнес и промышленность");

руководитель по сопровождению проектов ООО "Газпромнефть-Развитие" Андрей Валицкий ("Бизнес и промышленность");

старший юрист ООО "Газпромнефть Экспертные решения" Эльвира Батурина ("Государственное управление");

проректор по экономике и финансам ТИУ Юрий Зазуля ("Наука");

исполняющий обязанности директора Института биологии ТюмГУ Олег Трофимов ("Наука").