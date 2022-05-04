Полиция изъяла на трассе Тюмень-Омск партию наркотиков стоимостью около 100 млн рублей

Почти 15 кг синтетических наркотиков перевозил в своей машине житель Саратовской области, которого на трассе Тюмень – Омск для проверки документов остановили автоинспекторы Тюменской области. стоимость 30 вакуумных упаковок с порошком предварительно оценивается более чем в 100 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

"Мужчина сознался, что поставка оптовых партий наркотиков – его основной заработок, которым он занимается с августа прошлого года. В этот раз "товар" стоимостью более 100 млн рублей он вёз из Перми в Новосибирск", - сообщает пресс-служба ведомства.

По факту покушения на сбыт "синтетики" возбуждено уголовное дело. Фигурант под стражей, по инкриминируемой ему статье тюремный срок может достигать 25 лет.