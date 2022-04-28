Трое детей за день пострадали в ДТП на дорогах Тюмени

Фото ГИБДД ТО

Трое детей стали в среду участниками ДТП в Тюмени, двое из них – на самокате и электросамокате.

На улице Самарцева автомобиль "Рено Логан" сбил 14-летнего подростока, который ехал на электросамокате по проезжей части дороги. Школьник получил травму головы, обстоятельства выясняются.

9-летний мальчик сбит вечером автомобилем "Форд" на улице Бушуева, 2, когда ехал по пешеходному переходу на самокате. Он получил ссадины, а сбивший его 32-летний водитель отстранен от управления транспортом, он не имеет водительского удостоверения. Машина эвакуирована на спецстоянку.

Во дворе дома в Тихом проезде, 6 автомобилем "Киа Рио" сбит 14-летний мальчик, возвращавшийся из школы домой. У школьника травма ключицы. Обстоятельства выясняются.