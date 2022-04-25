Препараты против клещей для собак и кошек снимают с продажи в Тюмени

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямалу и Югре информирует о приостановке реализации и отзыве с рынка всех серий лекарственных препаратов для ветеринарного применения "Неотерика Протекто таблетки" и "Неотерика протекто сироп", производство АО "НПФ"Экопром" в связи с возникновением случаев непредвиденных нежелательных реакций у животных, сообщается на сайте ведомства.

"При наличии лекарственных препаратов "Неотерика Протекто таблетки" и "Неотерика протекто сироп", в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", указанные препараты подлежат изъятию из обращения и уничтожению в порядке установленном Правительством Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Ранее в Telegram-канале управления Россельхознадзора была опубликована информация о том, что "в Тюмени домашние животные массово отравились российским препаратом от клещей — они теряют сознание и слепнут, "известно как минимум о 10 случаях отравления собак таблетками против клещей.... У собак появились такие симптомы, как одышка, рвота, потеря сознания, частичная слепота. О летальных случаях пока неизвестно".