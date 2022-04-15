Семь человек пострадали в двух вечерних ДТП в Тюмени

Два ДТП на перекрестках Тюмени произошло в четверг вечером из-за нарушения правил очередности проезда перекрестков.

ВАЗ-2107 и Land Rover столкнулись на перекрестке улиц Водопроводной и Сакко. 19-летний водитель "семерки" не пропустил иномарку, едущую по главной дороге, от удара "семерка" опрокинулась. В ДТП пострадали 19-летняя пассажирка ВАЗ2107, у нее тяжелые повреждения, а также 25-летняя пассажирка иномарки.

5 человек ранены в столкновении Chevrolet и Daewoo на перекрестке улицы Эрвье и проезда Солнечный, когда водитель первого автомобиля при повороте не уступил дорогу встречному. Различные травмы получили оба водителя 34-х и 24-х лет, 28-летняя пассажирка Chevrolet и двое пассажиров Daewoo 25-ти и 35-ти лет.

Данные предварительные, обстоятельства выясняются.

Всего за минувшие сутки в регионе произошло 7 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, в них ранены 12 человек.