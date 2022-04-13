Жительница тюменского села сожгла баню соседа из-за обиды

17:37 12 апреля 2022
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Жительница райцентра Вагай обвиняется в поджоге соседской бани из-за того, что мужчина сделал ей замечание по поводу очередности уборки лестничной площадки, сообщает тобольская полиция. 

Решив отомстить обидчику, женщина взяла у сожителя бензин, вылила его через разбитое окно в предбанник, бросила зажженную спичку и ушла. Пожар заметила супруга соседа. Сгорела не только постройка, но и бензопила, углошлифовальная машина, дрель и деревообрабатывающий станок, которые мужчина там хранил. Ущерб собственникам предварительно оценивается в более чем 100 тысяч рублей.

Подозреваемая свою вину признала, с нее взяли подписку о невыезде, а следователи завели дело о покушении на умышленное уничтожение имущества путем поджога.

Теги: Вагайский район , поджог , полиция , следствие , уголовное дело
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