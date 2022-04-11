Дело о ДТП с погибшими подростками в Тюмени будет расследовать СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову инициировать передачу уголовного дела по факту гибели двух подростков в ДТП в Тюмени из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК России.
Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.
В четвёртом часу утра 9 апреля на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана в городе Тюмени, по предварительным данным, Мазда не пропустила "Жигули", последнюю отбросило на столб - ехавшие в ней пять подростков получили тяжёлые травмы. Погибли 14-летний пассажир и 17-летний водитель, госпитализированы двое подростков 15-ти и один 18-ти лет.
Глава СК РФ поручил следователям установить все обстоятельства ДТП, а также причины и условия, способствовавшие указанному происшествию, и доложить о результатах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.
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