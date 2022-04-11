Дело о ДТП с погибшими подростками в Тюмени будет расследовать СК

Фото ГИБДД ТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Тюменской области Александру Кублякову инициировать передачу уголовного дела по факту гибели двух подростков в ДТП в Тюмени из органов внутренних дел в производство следователей регионального СК России.

Дело возбуждено по ч.5 ст.264 УК РФ, сообщает пресс-служба СК РФ.

В четвёртом часу утра 9 апреля на перекрестке улиц Червишевский тракт и Баумана в городе Тюмени, по предварительным данным, Мазда не пропустила "Жигули", последнюю отбросило на столб - ехавшие в ней пять подростков получили тяжёлые травмы. Погибли 14-летний пассажир и 17-летний водитель, госпитализированы двое подростков 15-ти и один 18-ти лет.

Глава СК РФ поручил следователям установить все обстоятельства ДТП, а также причины и условия, способствовавшие указанному происшествию, и доложить о результатах. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.