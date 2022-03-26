Стали известны подробности столкновения "Лады" и фуры в пригороде Тюмени

В Ладе, которая сегодня утром на 16-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский на выезде из поселка Боровский на региональную автодорогу, вылетела под фуру, ехали студенты. Погибшей пассажирке вчера исполнилось 20 лет, друзья отмечали ее день рождения, а сегодня решили вернуться в город. Водитель и двое пассажиров с тяжелыми травмами госпитализированы.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада" 10-й модели, проехал развязку на красный сигнал светофора, произошло столкновение с большегрузом "Мерседес", двигавшимся в прямом направлении. Водитель фуры пытался уйти от столкновения, большегруз сбил светофор", - сообщили в Госавтоинспекции.

20-летний водитель "Лады" и пассажиры: 24-летний мужчина и 19-летняя девушка, получили тяжелые повреждения, погибшая - уроженка Сладковского района.

Обстоятельства ДТП выясняются. Светофор на выезде из Боровского на региональную автодорогу не работает, инспекторы ДПС регулируют движение вручную.