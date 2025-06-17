Подросток на питбайке столкнулся со школьным автобусом в Нижней Тавде

14:12 17 июня 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Питбайк и школьный автобус столкнулись на улице Мира в Нижней Тавда, юного лихача с травмами увезли в больницу, по словам родителей пострадавшего, они ему не разрешали кататься.

По предварительны данным ГАИ, 49-летний водитель автобуса,  поворачивая, не уступил дорогу ехавшему по встречке питбайку, за рулем которого был 14-летний подросток, не имеющий права управления транспортом. Со слов водителя автобуса, юноша ехал быстро.

 Установлено, что питбайк принадлежит отцу подростка, ключи школьник  взял без разрешения. Обстоятельства ДТП выясняются.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2025