Подросток на питбайке столкнулся со школьным автобусом в Нижней Тавде

Питбайк и школьный автобус столкнулись на улице Мира в Нижней Тавда, юного лихача с травмами увезли в больницу, по словам родителей пострадавшего, они ему не разрешали кататься.

По предварительны данным ГАИ, 49-летний водитель автобуса, поворачивая, не уступил дорогу ехавшему по встречке питбайку, за рулем которого был 14-летний подросток, не имеющий права управления транспортом. Со слов водителя автобуса, юноша ехал быстро.

Установлено, что питбайк принадлежит отцу подростка, ключи школьник взял без разрешения. Обстоятельства ДТП выясняются.