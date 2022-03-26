Водитель "Лады" выехал под фуру на регулируемом перекрёстке в Тюменском районе

14:20 26 марта 2022
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Фото https://t.me/gibdd72

Водитель автомобиля ВАЗ 2110 при повороте налево не уступил дорогу фуре Mercedes, ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими произошло на 16 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский на регулируемом перекрестке, сообщает Госавтоинспекция.

В "Ладе" погиб пассажир, примерно 20-ти лет, водитель и два пассажира в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Данные о ДТП предварительные, обстоятельства происшествия выясняются, отметили в Госавтоинспекции.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП
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