Водитель "Лады" выехал под фуру на регулируемом перекрёстке в Тюменском районе

Фото https://t.me/gibdd72

Водитель автомобиля ВАЗ 2110 при повороте налево не уступил дорогу фуре Mercedes, ДТП с одним погибшим и тремя пострадавшими произошло на 16 км автодороги Тюмень - Боровский - Богандинский на регулируемом перекрестке, сообщает Госавтоинспекция.

В "Ладе" погиб пассажир, примерно 20-ти лет, водитель и два пассажира в тяжёлом состоянии доставлены в больницу. Сотрудники ГИБДД работают на месте аварии. Данные о ДТП предварительные, обстоятельства происшествия выясняются, отметили в Госавтоинспекции.