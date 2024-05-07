Тюменские молочные производители участвуют в поздравлении ветеранов Великой Отечественной войны

Фото пресс-службы АО "Золотые луга"

Тюменские производители принимают участие в совместном проекте "Покупай Тюменское" и Тюменского областного совета ветеранов войны и труда по поздравлению участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. В их числе – компания "Золотые луга", которая предоставила молочную продукцию для продуктовых наборов.

Предприятие направило для формирования подарков 150 литров молока и 23 кг Голландского сыра. К молочной продукции другие производители добавят колбасы, ягоды и напитки, а также к продуктам добавят полезные в быту аэрозоли. Наборы развезут волонтеры в дома ветеранов Великой Отечественной войны.

"В Тюмени проживает уже меньше 100 участников фронта, но мы также чествуем и активно поздравляем тружеников тыла, малолетних узников концлагерей, которые прошли тяжелые испытания. Местные производители с большой охотой откликаются на наш призыв, принимают участие в акции, передают свои продукты в дар нашим героям", - поделилась ответственный секретарь Тюменского областного совета ветеранов войны и труда Татьяна Рябухина.

Молочный производитель выбрал для наборов наиболее востребованные и полезные продукты. Например, ультрапастеризованное молоко "Золотые луга" очень любят представители старшего поколения за качественный состав и удобство длительного хранения до 9 месяцев. К тому же это полностью натуральный продукт, без химических добавок, консервантов, заменителей и порошков.

Сыр – важный источник белка, который отвечает за формирование, регулирование, восстановление и защиту организма и является необходимым элементом рациона, особенно в пожилом возрасте. Кроме того, сыр богат витамином B12, незаменимым жиром CLA, некоторыми видами бактерий, помогающими укрепить иммунную систему.

"Мы сердечно благодарим всех ветеранов за их великий подвиг, героизм и отвагу! Рады, что можем внести свой вклад в поздравление участников Великой Отечественной войны. Участие в таких акциях стало уже традиционным для нашего предприятия. Сделать доброе дело, поделиться теплом и заботой – это единодушное желание всего большого коллектива компании", – отмечает начальник отдела по коммуникациям АО "Золотые луга" Елена Крук.

"Золотые луга" на протяжении многих лет придерживается принципов социальной ответственности и на постоянной основе участвуют в поддержке благотворительных проектов и мероприятий. Предоставляет наборы продукции как для ветеранов Великой Отечественной войны, так и для тюменцев старшего поколения, долгожителей, незащищенных категорий населения. Участвует в новогодних благотворительных акциях, мероприятиях ко Дню Победы, Дню пожилого человека, помогает организовывать оздоровительные тренировки и лекции о правильном питании.