Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин принёс присягу и вступил в должность Президента Российской Федерации.

На торжественной церемонии вступления в должность президент сказал:

Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы – единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!