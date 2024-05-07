Путин вступил в должность президента России

Владимир Путин принёс присягу и вступил в должность Президента Российской Федерации.
На торжественной церемонии вступления в должность президент сказал:
Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы – единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!
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