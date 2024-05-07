Путин вступил в должность президента России

14:46 07 мая 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Владимир Путин принёс присягу и вступил в должность Президента Российской Федерации.

На торжественной церемонии вступления в должность президент сказал:

 Мы уверенно смотрим вперёд, планируем своё будущее, намечаем и уже реализуем новые проекты и программы, которые призваны сделать наше развитие ещё более динамичным, ещё более мощным. Мы – единый и великий народ, и вместе преодолеем все преграды, воплотим в жизнь всё задуманное. Вместе победим!

Теги: Владимир Путин , инаугурация , президент
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2024