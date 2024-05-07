Выплат к Дню защиты детей не будет, сообщение о них в соцсетях - фейки

В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о выплатах к Дню защиты детей, который данному празднику не производятся, сообщает информцентр правительства ТО.

"В комментариях к таким постам размещаются ссылки на подозрительные ресурсы, перейдя по которым, пользователи могут стать жертвами мошенников. Массовые единовременные выплаты к Дню защиты детей не производятся. Будьте внимательны! Доверяйте сообщениям только из официальных сообществ государственных органов власти в социальных сетях!", - указано в сообщении.