Выплат к Дню защиты детей не будет, сообщение о них в соцсетях - фейки

15:35 07 мая 2024
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 В социальных сетях и мессенджерах распространяется недостоверная информация о выплатах к Дню защиты детей, который  данному празднику не производятся, сообщает информцентр правительства ТО.

"В комментариях к таким постам размещаются ссылки на подозрительные ресурсы, перейдя по которым, пользователи могут стать жертвами мошенников. Массовые единовременные выплаты к Дню защиты детей не производятся. Будьте внимательны! Доверяйте сообщениям только из официальных сообществ государственных органов власти в социальных сетях!", - указано в сообщении. 

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