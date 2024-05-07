Открытие мотосезона в Тюмени пройдёт 11 мая

В честь Дня Победы в субботу, 11 мая, на площади у Тюменского технопарка пройдет открытие мотосезона 2024 года. Начало в 11 часов. Концертная программа запланирована на 11:30.
С приветственным словом выступит представитель ГИБДД, а также президент тюменского мотоклуба "Сибирские ястребы" Сергей Кирюха.
Жителей и гостей города порадуют выступлениями музыкальные коллективы города. В финале открытия мотосезона запланирован песенный флешмоб "Россия".
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