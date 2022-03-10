17 человек пострадали на нерегулируемых переходах в Тюмени в 2022 году

17 пешеходов сбиты в Тюмени на нерегулируемых пешеходных переходах в этом году. На пешеходном переходе на улице Пермякова, 53 произошло 2 наезда на пешеходов: 31 января и 1 марта. В обоих случаях автомобилисты сбили людей, при выезде со двора на магистраль, поворачивая направо.

Среди опасных "зебр" две находятся на улице Щебракова: на перекрестке с улицей Ореховой, а также напротив дома 215, это неподалеку. В центре города наезды произошли на пешеходных переходах на улицах Котельщиков, 1, Елизарова, 30, Хохрякова, 48, Кузнецова, 16.

Один из главных факторов безопасности для пешеходов – внимание и достаточная обзорность проезжей части на переходе. Для всех участников движения причиной ДТП может стать мобильный телефон, используемый при движении, отмечают в ГИБДД.