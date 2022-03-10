17 человек пострадали на нерегулируемых переходах в Тюмени в 2022 году

16:06 10 марта 2022
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17 пешеходов сбиты в Тюмени на нерегулируемых пешеходных переходах в этом году. На пешеходном переходе на улице Пермякова, 53 произошло 2 наезда на пешеходов: 31 января и 1 марта. В обоих случаях автомобилисты сбили людей, при выезде со двора на магистраль, поворачивая направо. 

Среди опасных "зебр" две находятся на улице Щебракова: на перекрестке с улицей Ореховой, а также напротив дома 215, это неподалеку. В центре города наезды произошли на пешеходных переходах на улицах Котельщиков, 1, Елизарова, 30, Хохрякова, 48,  Кузнецова, 16.

Один из главных факторов безопасности для пешеходов  – внимание и достаточная обзорность проезжей части  на переходе. Для всех участников движения  причиной ДТП может стать мобильный телефон, используемый при  движении, отмечают в ГИБДД.

Теги: ДТП
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