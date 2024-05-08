Крупный домостроительный комбинат появится в Тюмени в 2027 году

Новый домостроительный комбинат в районе Велижанского тракта начала возводить от ГК "ТИС". Проект потребует инвестиций в 2 млрд рублей и создаст 470 новых рабочих мест.

Проектом предусмотрены производственный комплекс площадью 37 тысяч кв. метров, 5 цехов, склад готовой продукции, административно-бытовой комплекс.

Финансирование - собственные средства ГК и кредитные ресурсы. Ориентировочный срок ввода в эксплуатацию - 4 квартал 2027 года.

Сейчас идет разработка проектной документации, подготовка инженерной инфраструктуры и отсыпка участка. Земля предоставлена в аренду без торгов, Инвестагентство содействует в подключении сетей.

Новый комбинат станет крупным производственным объектом в сфере домостроения для Тюменского региона, отпечатают в инвестагентстве ТО.