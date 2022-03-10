Тюменка лишилась красоты из-за ошибки стоматолога

Суд Тюмени рассмотрит уголовное дело в отношении врача-стоматолога, из-за ошибки которого женщина вынуждена жить с неизгладимым обезображиванием лица.

Прокуратура Центрального округа Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего стоматолога-"частника" по ч. 2 ст. 118 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенное вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия, 4 ноября 2020 года врач, удалив пациентке зуб, по неосторожности обработал рану не антисептиком, а раствором аммиака, что привело к химическому ожогу верхней челюсти. Желая скрыть ошибку, он рекомендовал женщине лечиться дома под его наблюдением.

"Несвоевременная госпитализация пациентки стала причиной возникновения гнойного воспаления – флегмоны мягких тканей правой половины лица. Только после самостоятельного обращения потерпевшей в ГБУЗ ТО "Областная больница № 2" ей была оказана экстренная медицинская помощь в виде оперативного лечения", - сообщили в прокуратуре.

В результате заживления ран, возникших у женщины от оперативного лечения, ей был причинен тяжкий вред здоровью, выразившийся в неизгладимом обезображивании лица.

Фигуранту дела может грозить ограничение свободы до 4 лет либо лишение свободы до 1 года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.