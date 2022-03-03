Полиция разыскивает водителя "Жигулей", который врезался в Audi и сбежал с места ДТП

Сотрудники ГИБДД разыскивают водителя "семерки", который около полуночи в районе дома №134 на Московском тракте устроил ДТП с пострадавшими и сбежал с места происшествия.

По предварительным данным, водитель "жигулей" не пропустил Audi на перекрестке, поворачивая налево, иномарку от удара отбросило в опору освещения и ограждение. Пострадали водитель и трое пассажиров Audi: 23-летний молодой человек, женщина 42-х лет и девочки 12 и 2 лет.

Водитель "Жигулей" не был пристегнут ремнем безопасности, его выбросило из автомобиля через лобовое стекло. Мужчина бросил машину и убежал с места ДТП, сейчас он разыскивается. Обстоятельства ДТП выясняются.

Всего в минувшие сутки на дорогах области зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, один человек погиб, 10 ранены.