Экс-директора коллекторской фирмы, который сам должен государству, наказали за неисполнение предписания суда

В Тюмени по постановлению прокурора суд привлек к административной ответственности бывшего руководителя коллекторского агентства ООО "Аскалон".

Прокуратура Ленинского округа города Тюмени провела проверку исполнения ООО "Аскалон" законодательства при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Выявлено, что гендиректор "Аскалона" не соответствует установленным законом требованиям, поскольку им самим допущено неисполнение вступившего в законную силу судебного акта о взыскании задолженности на срок более тридцати рабочих дней.

Так, в 2009 году мужчина был судим Сургутским городским судом по статьям 285, 290 УК РФ. Он, занимая должность оперуполномоченного Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, и его коллега по службе получили взятку в сумме 1,6 млн рублей. В 2011 году сургутский суд с них солидарно взыскал в доход государства предмет взятки, то есть 1,6 млн рублей, но это решение до сих пор не исполнено, сообщает облпрокуратура.

Прокуратурой округа генеральному директору ООО "Аскалон" внесено представление, по результатам рассмотрения которого его полномочия как генерального директора общества прекращены.

Также по заявлению прокуратуры округа в сентябре 2021 года Арбитражным судом Тюменской области бывший руководитель привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.57 КоАП РФ (нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Мужчина, не согласившись с судебным решением, обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке.

Восьмой Арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Западно-Сибирского округа оставили жалобы без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции о привлечении к административной ответственности бывшего руководителя коллекторского агентства вступило в силу.