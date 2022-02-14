В Ярковском районе грузовой поезд на станции сбил человека

Грузовым поездом на втором четном пути железнодорожной станции Усть-Тавда Свердловской железной дороги 13 февраля около 21:30 смертельно травмирован 58-летний местный житель.

"По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.