В Ярковском районе грузовой поезд на станции сбил человека

Грузовым поездом на втором четном пути железнодорожной станции Усть-Тавда Свердловской железной дороги 13 февраля около 21:30 смертельно травмирован 58-летний местный житель.
"По предварительным данным, мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
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