Прокуратура Тюменской области держит на контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка

Прокуратура Тюменской области держит на постоянном контроле вопрос защиты прав граждан при прохождении паводка, сообщает пресс-служба ведомства.



"В связи с периодом прохождения весеннего паводка по поручению прокурора области Владислава Московских прокурорами ряда районов осуществляется дополнительная проверка готовности систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях, пунктов временного размещения к приему граждан, достаточности материальных резервов на случай возникновения чрезвычайных ситуаций", - указано в в сообщении.



Вопросы защиты прав граждан при возможном подтоплении жилых домов и земельных участков остаются на контроле прокуратуры области.

Ранее сообщалось, что президент РФ провел телефонный разговор с губернатором Моором в связи с ожидаемым резким повышением уровня воды в реках.

По данным Росгидромета, такая ситуация, в частности, возможна в Абатском, Викуловском и Казанском районах, а также в городе Ишиме - к 23-25 апреля там ожидается пик паводка на реке Ишим с превышением исторических максимумов на 1,5-4,4 метра.