В Тюмени будут судить руководителя строительной компании за неуплату 38 млн рублей налогов

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 38 млн рублей, дело передано в Калининский районный суд, сообщает облпрокуратура.



Фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере является 45-летний директор строительной компании. По версии следствия, он в 2022 году организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о приобретении у поставщиков стройматериалов, в результате чего бюджет РФ недополучил налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года на сумму более 38 млн рублей.



На имущество организации и обвиняемого наложен арест.