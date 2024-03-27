В Тюмени будут судить руководителя строительной компании за неуплату 38 млн рублей налогов

16:40 27 марта 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов в сумме более 38 млн рублей, дело передано в  Калининский районный суд, сообщает облпрокуратура. 

Фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов в крупном размере является 45-летний директор строительной компании. По версии следствия, он в 2022 году организовал отражение в бухгалтерской и налоговой отчетности фиктивных сведений о приобретении у поставщиков стройматериалов, в результате чего бюджет РФ недополучил налог на добавленную стоимость за 4 квартал 2021 года и 1 квартал 2022 года на сумму более 38 млн рублей.

На имущество организации и обвиняемого наложен арест.

Теги: налоги , прокуратура , уголовное дело
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2024