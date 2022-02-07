Тюменским медикам потребовалась помощь спасателей

В минувшие выходные сотрудники 32-го пожарно-спасательного отряда пришли на выручку специалистам скорой медицинской помощи, автомобиль которых увяз в снегу в одном из пригородных садовых товариществ под Тюменью.

Спецавтомобиль скорой помощи при въезде в дачное общество на заснеженной трассе увяз в снегу. Пожарные, зацепив медицинский Ford к своей машине с помощью буксировочного троса, вытащили автомобиль на дорогу и помогли с его дальнейшей транспортировкой к месту назначения. В результате медики сумели вовремя добраться до места назначения.

Сотрудники бригады скорой медицинской помощи поблагодарили представителей МЧС России за помощь. К этим благодарностям также присоединился больной тюменец, спасенный благодаря своевременно оказанной помощи, сообщили в пресс-службе 32-го ПСО ГУ МЧС России по Тюменской области.