Под Тюменью горит 60 га сухой травы

17:50 15 апреля 2024
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Ландшафтный пожар на 60 гектарах разгорелся в районе СНТ "Салют" под Тюменью. Он находится в труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов и не представляет угрозы населенным пунктам. 

По данным информцентра областного правительства, горит сухая трава. Тушением пожара занимаются пожарные МЧС, на помощь им направлены работники Тюменской авиабазы.

 В ГУМЧС уточнили, что на месте работают 10 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области. 

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в регионе действуют с 5 апреля.  Это первое официальное сообщение о ландшафтном пожаре. Лесных пожаров пока не зафиксировано. 

Теги: МЧС , пожары
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