Под Тюменью горит 60 га сухой травы

Ландшафтный пожар на 60 гектарах разгорелся в районе СНТ "Салют" под Тюменью. Он находится в труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов и не представляет угрозы населенным пунктам.

По данным информцентра областного правительства, горит сухая трава. Тушением пожара занимаются пожарные МЧС, на помощь им направлены работники Тюменской авиабазы.

В ГУМЧС уточнили, что на месте работают 10 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в регионе действуют с 5 апреля. Это первое официальное сообщение о ландшафтном пожаре. Лесных пожаров пока не зафиксировано.