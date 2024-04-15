Под Тюменью горит 60 га сухой травы

Ландшафтный пожар на 60 гектарах разгорелся в районе СНТ "Салют" под Тюменью. Он находится в труднодоступной местности по соседству с озером Чемпионов и не представляет угрозы населенным пунктам.
По данным информцентра областного правительства, горит сухая трава. Тушением пожара занимаются пожарные МЧС, на помощь им направлены работники Тюменской авиабазы.
В ГУМЧС уточнили, что на месте работают 10 единиц техники и 31 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.
Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим в регионе действуют с 5 апреля. Это первое официальное сообщение о ландшафтном пожаре. Лесных пожаров пока не зафиксировано.
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