Психологи МЧС помогают жителям Тюменской области принять решение об эвакуации из зон подтопления

С 15 апреля на территории города Ишима, Ишимского и Казанского муниципальных районов работают три психолога МЧС России, сообщила начальник пресс-службы тюменского главка МЧС РФ Наталья Семина.

"За это время психологи посетили шесть пунктов временного размещения, где сейчас находятся люди, которые были вынуждены покинуть свое жилье в связи с наступлением паводка. В этих пунктах временного размещения психологи оказали 43 гражданам экстренную психологическую помощь", - рассказала Семина.

Кроме того, психологи ежедневно принимают участие в межведомственных группах, которые проводят подворовые обходы, беседуют с жителями о необходимости покинуть своевременно зоны возможного подтопления, убеждают людей о том, что это действительно очень важно. "Такая работа дает свой положительный результат. Люди соглашаются и заблаговременно покидают территории, тем самым давая возможность сотрудникам МЧС проводить свою работу там, где она действительно необходима", - отметила Семина.

По словам представителя МЧС, профессионализм и опыт психологов ведомства, которые неоднократно принимали участие в ликвидации различного рода чрезвычайных ситуаций, сталкивались с различными эмоциональными состояниями людей, дает нужный результат для того, чтобы спокойной обстановке, спокойно объяснить людям о такой необходимости эвакуации, о том, чтобы обезопасить себя и своих близких.