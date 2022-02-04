Свердловского вора-рецидивиста будут судить в Тюмени за крупную квартирную кражу

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49-летний житель Свердловской области в июне прошлого года по наводке вынес из квартиру состоятельного тюменца, уехавшего с семьей в отпуск, деньги и ювелирные украшения более чем на 644 тыс. рублей. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд, сообщили в областной прокуратуре.

Свердловчанин неоднократно был судим за квартирные кражи, у него большой опыт вскрытия замков любой степени сложности. кражу в Тмюени он совершил 25 июня, при осмотре места происшествия следователи нашли стамеску. Генетическая экспертиза подтвердила принадлежность оставленных на ней следов фигуранту дела. 14 июля мужчину задержали и по решению суда заключен под стражу. В ходе обыска по месту жительства обвиняемого и при досмотре автомобиля изъято большое количество приспособлений и предметов для взлома. В его действиях установлен рецидив.

Санкция ч.3 ст. 158 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, лишение свободы на срок до 6 лет.