В Тюменской области женщина обкрадывала квартиры под видом покупательницы

12:00 12 августа 2019
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Фото: pixabay.com

Заводоуковские полицейские задержали женщину, подозреваемую в квартирных кражах.

Жительница Новосибирска регулярно выезжала в соседние регионы с целью незаконного заработка. Вместе с сообщниками она находила объявления о продаже недвижимости и при осмотре квартиры, улучив нужный момент, забирала деньги и драгоценности.

Так, у жительницы Заводоуковска из дома украли золотые украшения общей стоимостью около 186 тысяч рублей. Расследуется уголовное дело.

Теги: квартирная кража
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