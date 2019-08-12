В Тюменской области женщина обкрадывала квартиры под видом покупательницы

Заводоуковские полицейские задержали женщину, подозреваемую в квартирных кражах.

Жительница Новосибирска регулярно выезжала в соседние регионы с целью незаконного заработка. Вместе с сообщниками она находила объявления о продаже недвижимости и при осмотре квартиры, улучив нужный момент, забирала деньги и драгоценности.

Так, у жительницы Заводоуковска из дома украли золотые украшения общей стоимостью около 186 тысяч рублей. Расследуется уголовное дело.