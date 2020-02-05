В Тюменской области задержали квартирных воровок, входивших в доверие к школьникам

Фото: пресс-служба УМВД России по Тюменской области

В Тюменской области задержали двух женщин, подозреваемых в серии квартирных краж в областном центре. В жилища тюменцев они попадали, обманывая детей.

Женщины поджидали у подъездов домов школьников, возвращавшихся после учебы домой, представлялись знакомыми родителей и заходили в квартиры. Пока одна из женщин отвлекала детей разговорами, другая похищала золотые изделия.

Установлено, что женщины украли ювелирные изделия в квартирах на улице Николая Семёнова и улице Энергетиков. В тот же день они покинули Тюменскую область. Девушки были задержаны на территории региона в тот момент, когда они двигались на легковом автомобиле транзитом из Свердловской в Омскую область.

Жительницам Новосибирской и Омской областей 1995 и 1996 годов рождения предъявлено обвинение по ч.3 ст.158 "Кража" УК РФ. Одна из девушек ранее судима за мошенничество.