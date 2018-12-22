В Тюмени осуждены граждане Казахстана, обкрадывавшие незапертые квартиры

Ленинский районный суд вынес приговор пяти гражданам Казахстана, совершившим, действуя разным составом, шесть квартирных краж в областном центре. Они выносили у тюменцев шубы, деньги, ювелирные украшения и ключи от машин. Для проникновения преступная группа выбирала незапертые квартиры. Общий размер ущерба составил почти 360 тыс. рублей.

Обкрадывать квартиры приезжие начали 7 февраля 2018 года, а уже 12 февраля их задержали во время передвижения по городу на автомобиле. В их машине нашли украденные шубы. Позднее в ломбарде удалось найти часть похищенных ювелирных изделий.

По сообщению пресс-службы прокуратуры Тюменской области, суд назначил четырем злоумышленникам соответственно 8 лет, 7 лет 6 месяцев, 5 лет, 1 год 6 месяцев лишения свободы, трем — в исправительной колонии общего режима, одному — в колонии строгого режима. Пятый осужденный был освобожден в зале суда, так назначенный ему срок (1 год 3 месяца лишения свободы) успел отбыть в следственном изоляторе.