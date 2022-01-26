Тюменский детсад выплатит родительнице 180 тысяч рублей за травму на лестнице

Более 180 тысяч рублей выплатит женщине детсад №118, который посещал ее ребенок: при спуске со второго этажа женщина поскользнулась на лестнице и травмировала при падении несколько поясничных позвонков.

Травму женщина получили 22 марта 2021 года, а в мае обратилась в Ленинский суд Тюмени с иском к дошкольному учреждению о возмещении вреда.



"Ленинский районный суд г. Тюмени вынес решение о взыскании с детского сада №118 г. Тюмени в пользу упавшей жительницы г. Тюмени более 180 тыс. рублей в счет возмещения морального и материального вреда, а также судебных расходов", - сообщает облпрокуратура.

Во взысканной сумме в пользу истицы учтено возмещение морального и материального вреда, а также судебные расходы. решение суда еще не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре.