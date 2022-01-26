СК проводит проверку по сообщениям о стае бездомных собак в Тюмени

Тюменские следователи проверят факты, изложенные в местных СМИ о том, что на одной из улиц города Тюмени у баков для сбора мусора рядом с жилым домом появилась стая бродячих собак, которая может представлять опасность для детей.

"В публикации отражено, что компетентные службы ненадлежащим образом выполняют свои обязанности. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области проводится доследственная проверка. Следствием в рамках проводимой проверки будет дана оценка действиям (бездействию) лиц, ответственных за содержание территории", - заявили в СУ СК по Тюменской области.

Следствию предстоит проверить все доводы, изложенные в информации, установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.