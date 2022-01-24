Жительница Тюменской области сломала челюсть сожителю за то, что помешал ей спать

38-летнего жителя деревни Черемшанка Голышмановского городского округа в больницу доставила скорая помощь. Обнаружив у пациента закрытый перелом нижней челюсти, медики сообщили в полицию.

При выяснении обстоятельств участковый установил, что травмировала мужчину его 36-летняя сожительница. В день происшествия они вместе выпивали в гостях у знакомых. После застолья женщина ушла домой, легла спать, вернувшийся позже мужчина решил ее разбудить, а она, разозлившись, ударила его сковородкой по лицу.

В отношении дамы завели уголовное дело об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью (ч. 2 ст. 112 УК РФ) и взяли с нее подписку о невыезде, сообщили в областной полиции.