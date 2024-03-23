В Тюменской области отменены развлекательные мероприятия

Все развлекательные мероприятия, которые должны были состояться в регионе в эти выходные, отменены в связи с терактом в подмосковном "Крокус сити холле", сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В связи с трагическими событиями в Подмосковье отменяем на территории Тюменской области в эти выходные все развлекательные мероприятия. Тюменцы скорбят вместе со всей страной", - написал Моор в своем Telegram-канале.

Вечером в пятницу, 23 марта, в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске неизвестные открыли стрельбу по зрителям перед концертом, затем возни пожар. По последним данным СК, погибли не менее 60 человек, но число может еще увеличиться. Госпитализированы 115 человек, пять из них – дети, 60 взрослых и один ребенок – в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о теракте.