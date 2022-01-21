В Нижнетавдинском районе в ДТП погиб пешеход

В поселке Березовка Нижнетавдинского района на улице Центральной накануне вечером водитель "УАЗ Патриот" сбил 39-летнего мужчину, от полученных повреждений он скончался на месте наезда.

"По предварительным данным, за рулем внедорожника был 34-летний водитель, сын владельца автомобиля. Мужчина был пьян, показания алкотестера составили 0,66 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, он пытается уйти от ответственности за наезд на человека, утверждая, что за рулем был другой водитель, обстоятельства ДТП выясняются", - сообщает областная Госавтоинспекция.

За минувшие сутки на дорогах Тюменской области произошло 4 ДТП, в них погиб один человек, 5 человек ранены.