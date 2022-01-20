УСТЭК по иску прокуратуры выплатит пенсионерке компенсацию за перебои с отоплением в доме

Ленинский суд Тюмени вынес решение по иску городской прокуратуры о взыскании с АО "УСТЭК" 30 тысяч рублей в пользу 63-летней женщины за перебои с отоплением. В сентябре 2021 года в ее доме по ул. Саратовской четыре раза было ограничено теплоснабжение в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Суммарное время перерыва в подаче отопления составило 26,45 часа при норме не более 24 часов. Из-за холода в жилом помещении пожилая женщина простудилась, в связи с чем просила прокуратуру Тюмени помочь взыскать ей моральный вред.

"Прокуратура направила в Ленинский районный суд г. Тюмени в ее интересах соответствующий иск. Суд, рассмотрев дело, взыскал с ресурсоснабжающей организации в пользу пенсионерки 20 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, а также штраф в размере 10 тысяч рублей за неудовлетворение ее требований в добровольном порядке", - сообщили в обпрокуратуре.

Согласно ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя суд взыскивает с организации штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя. Решение суда не вступило в законную силу, уточнили в прокуратуре.