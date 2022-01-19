Сотрудники ФСБ задержали в Тюмени иностранца, который перевел террористам 5 тысяч рублей

Силовики задержали в Тюмени 26-летненего гражданина Таджикистана, который перевел 5 тысяч рублей запрещенной в РФ международной террористической организации "Хайят Тахрир Аш-Шам", действующей на территории Сирии, сообщает "ТОС" со ссылкой на РУФСБ России по Тюменской области.

Следственное отделение ведомства 17 января 2022 года возбудило в отношении иностранного гражданина уголовное дело. Его обвиняют по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России.