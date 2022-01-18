Двух пешеходов на тротуаре сбил водитель "Лады" в Тобольске

Фото тобольской ГИБДД

Машину занесло на край тротуара, где стоял 61-летний мужчина с 7-летним внуком.

"17 января 2022 года около 15:45 на улице Ремезова в Тобольске 24-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", допустил занос своего транспортного средства и наезд на двух пешеходов, находящихся на краю тротуара, у регулируемого пешеходного перехода, ожидающих разрешающий сигнал светофора, и освобождающих тротуар для снегоуборочной техники, движущейся в их сторону", - сообщили в тобольской госавтоинспекции.

Пешеходам назначено амбулаторное лечение, по факту ДТП все обстоятельства выясняются.