Двух пешеходов на тротуаре сбил водитель "Лады" в Тобольске

09:39 18 января 2022
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Фото тобольской ГИБДД

Машину занесло на край тротуара, где стоял 61-летний мужчина с 7-летним внуком. 

"17 января 2022 года около 15:45 на улице Ремезова в  Тобольске 24-летний водитель, управляя автомобилем "Лада Гранта", допустил занос своего транспортного средства и наезд на двух пешеходов, находящихся на краю тротуара, у регулируемого пешеходного перехода, ожидающих разрешающий сигнал светофора, и освобождающих тротуар для снегоуборочной техники, движущейся в их сторону", - сообщили в тобольской госавтоинспекции.

Пешеходам назначено амбулаторное лечение, по факту ДТП все обстоятельства выясняются.

Теги: ДТП , пешеходы , Тобольск , травмы
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