По делу о сбыте поддельной водки в Тюмени уже 14 арестованных

Еще двух фигурантов дела о сбыте поддельной алкогольной продукции, от которой, по данным СКР, скончались 9 жителей Тюмени, Ленинский районный суд отправил в четверг в СИЗО по 10 марта включительно.

Число обвиняемых по делу пополнили самозанятый Абдурахман Абдурахманов, в машине которого оперативники обнаружили контрафактный алкоголь и выяснили, что он вез отравленную водку в свой ларек по улице Рижской в Тюмени, и заведующий двумя складами "Продукты" на Барабинской Махяддин Гусейнов.

Днем сегодня сообщалось об аресте по 5 марта директора ООО "Каспий 7" Вугара Велиева. В предыдущие дни по решению суда были арестованы 11 человек.