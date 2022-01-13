По делу о сбыте поддельной водки в Тюмени уже 14 арестованных

17:23 13 января 2022
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Еще двух фигурантов дела о сбыте поддельной алкогольной продукции, от которой, по данным СКР, скончались 9 жителей Тюмени, Ленинский районный суд отправил в четверг в СИЗО по 10 марта включительно. 

Число обвиняемых по делу пополнили самозанятый Абдурахман Абдурахманов, в машине которого оперативники обнаружили контрафактный алкоголь и выяснили, что он вез отравленную водку в свой ларек по улице Рижской в Тюмени, и заведующий двумя складами "Продукты" на Барабинской Махяддин Гусейнов. 

Днем сегодня сообщалось об аресте по 5 марта директора ООО "Каспий 7" Вугара Велиева. В предыдущие дни по решению суда были арестованы 11 человек. 

Теги: арест , погибшие , продажа алкоголя , суд
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