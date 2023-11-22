В Тюмени по делу о диверсии на объектах РЖД задержали трех подростков

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Двое подростков арестованы в Тюмени по делу о поджоге локомотива и попытке поджога трех релейных шкафов, их младший товарищ, еще не достигший возраста уголовной ответственности, помещен в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

По версии следствия, 17 ноября юноши на территории железнодорожной станции "Тюмень" поджгли локомотив, а до этого, 1 ноября, на перегоне "Утяшево-Тюмень" пытались поджечь три релейных шкафа. На допросах подростки признались, что действовали по указанию обещавших деньги лиц, с которыми познакомились в соцсетях.

В задержании нарушителей участвовали сотрудники ФСБ и полиции. Уголовное дело возбуждено по статьям о диверсии (п. "а" ч. 2 ст. 281 УК РФ) и покушении на приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения ч. 3 ст. 30, ч.1 ст. 267 УК РФ.

"По ходатайству органов следствия фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении третьего несовершеннолетнего, действовавшего вместе с подростками, в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности применена мера воспитательного воздействия в виде помещения в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Тюменской области. В рамках расследования его действиям также будет дана правовая оценка", - уточняется в сообщении.