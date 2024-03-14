Пытавшийся ограбить банк житель Тюменской области арестован на два месяца

Казанский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Анатолия Д., 1972 года рождения, обвиняемого в разбое, совершённом в особо крупном размере (п. б ч. 4 ст. 162 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов ТО.

Из материалов дела следует, что 12 марта 52-летний мужчина пришёл в здание дополнительного офиса банка в селе Казанском, где, угрожая огнестрельным оружием, напал на сотрудника банка и выдвинул требование безвозмездно передать ему деньги. После чего при помощи огнестрельного оружия разбил стекло и незаконно проник в помещение кассы, забрав оттуда более 3 млн рублей. на выходе из банка его задержали сотрудники Госавтоинспекции.

Из протокола допроса следует, что обвиняемый вину в совершении преступления признаёт частично, в содеянном раскаивается. Указывает на то, что действовал по указанию неизвестных ему лиц, которые звонили ему, начиная с 28 февраля 2024 года. Они убедили его в том, что он участвует в спецоперации.

По постановлению суда Анатолий Д. будет находиться под стражей по 11 мая 2024 года.