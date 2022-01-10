Шестеро подозреваемых по делу о сбыте поддельной водки арестованы в Тюмени

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По решению Центрального районного суда Тюмени арестованы шесть подозреваемых по делу о сбыте содержащей метанол алкогольной продукции, из-за употребления которой с начала года умерли девять человек.

Как сообщили NewsProm.ru в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, сегодня Центральный районный суд удовлетворил ходатайство следователя СУ СК РФ по Тюменской области об аресте продавца и заведующего магазина, где сбывалась продукция, и еще двух человек: официально безработного и таксиста, ранее на два месяца арестованы два соучастника преступления.

"В зависимости от роли каждого арестованным предъявлены обвинения, предусмотренные ч.2 ст.238 УК РФ - сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц), ч. 3 ст. 238 УК РФ - производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц)", - пояснили в СУ СК по Тюменской области.

Следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы и расследование по уголовному делу продолжается.