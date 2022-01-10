Беременная тюменка с двумя детьми попала в ДТП

Фото - ГИБДД по Тюменской области

Двое детей и их беременная мама пострадали в ДТП в Тюмени. Женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля.

Авария произошла накануне. На развязке окружной дороги и автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобиль Nissan въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в противоположный кювет.

Ранены 37-летняя водитель, двое ее детей четырех лет и одного года, которые во врем поездки находились в детских автокреслах.

Женщина ждет третьего ребенка, предварительно, на затяжном повороте она не справилась с управлением автомобиля, отмечают в областной Госавтоинспекции.