Беременная тюменка с двумя детьми попала в ДТП

Двое детей и их беременная мама пострадали в ДТП в Тюмени. Женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля.
Авария произошла накануне. На развязке окружной дороги и автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский автомобиль Nissan въехал в металлическое ограждение, затем его отбросило в противоположный кювет.
Ранены 37-летняя водитель, двое ее детей четырех лет и одного года, которые во врем поездки находились в детских автокреслах.
Женщина ждет третьего ребенка, предварительно, на затяжном повороте она не справилась с управлением автомобиля, отмечают в областной Госавтоинспекции.
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